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У Мінветеранів створили стратегію переходу від військової служби до цивільного життя

28.05.2024 / 09:10
Процес переходу від військової служби до цивільного життя становить 2-3 роки, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Ми з командою створили стратегію переходу від військової служби до цивільного життя. Наразі цей нормативний акт перебуває на зовнішньому узгодженні, і ми плануємо, що найближчим часом його буде ухвалено", - сказав заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" у Києві.

Згідно з інформацією, яку представив заступник міністра, процес переходу від військової служби до цивільного життя становить 2-3 роки.

Зазначається, що перехід - це створення умов для успішної реабілітації та реінтеграції військовослужбовців і ветеранів у цивільне життя, враховуючи їхні потреби.

Мінветеранів є координатором системи переходу; об'єктами: центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства та організації, міжнародні партнери.

Мінветеранів, Кушнір
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