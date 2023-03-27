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Кабмін надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни

28.03.2023 / 15:36
Уряд надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок військової агресії РФ проти України, та родинами (померлих) захисників та захисниць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що у 2023 році Мінветеранів також буде реалізовано розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі – у квітні та червні (для осіб, які перемістились після 24.02.2022 р.).

Крім того, були враховані пропозиції робочої групи щодо розв'язання питань внутрішньо переміщених осіб, серед яких учасники АТО/ООС при Мінветеранів зі збереженням коефіцієнта та збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Очільниця Мінветеранів розраховує, що у 2023 році житлом буде забезпечено більше ніж 2000 ветеранів та родин загиблих героїв.

«Реалізація ухвалених змін матиме позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, оскільки забезпечення житлом є способом адаптації українських Захисників і Захисниць у цивільному житті. Очікуємо, що у 2023 році житлом за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечено більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) Воїнів», – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Раніше повідомлялося, що ветеранам війни, які отримали інвалідність І або II групи нададуть 16 тис. грн.

Кабмін, Мінветеранів, ветерани
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