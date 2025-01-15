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Країни ЄС досягли "стелі" з точки зору здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно, - ЗМІ

16.01.2025 / 13:19
У Брюсселі існує думка, що країни ЄС досягли "стелі" в плані здатності одностайно приймати рішення щодо санкцій. Не всі держави-члени згодні з обґрунтуванням санкцій. Але нещодавно стало відомо, що в рамках санкцій рішення буде прийматися не одноголосно, а кваліфікованою більшістю.

Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

Єврокомісія розглядає можливість розширення можливості ухвалення санкцій проти рф. Як стало відомо кореспонденту RMF24, єврокомісія вперше має намір запропонувати ухвалення деяких санкцій проти росії без урахування можливого вето Угорщини або Словаччини. Про це, після перших консультацій Єврокомісії, повідомили дипломати ЄС.

Ситуація з митами на зернові та олійні з рф і рф, а також нові спроби витіснити "тіньовий флот":

ЄС вже запровадив мита на зернові та олійні культури з росії та білорусі у травні 2024 року, але не в рамках пакету санкцій.

Зараз у Брюсселі вважають, що країни ЄС досягли "стелі" з точки зору здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно. Про що свідчать дедалі слабші пакети.

Є ймовірність, що в питаннях добрив та іншої агропродовольчої продукції з росії та білорусі, умови санкцій ухвалюватимуть кваліфікованою більшістю, Угорщина або Словаччина не матимуть права вето.

ЄК також розглядає можливість вдарити по російському "тіньовому флоту", тобто суднам, які нелегально перевозять російську нафту.

Окрім внесення більшої кількості російських суден до чорного списку (наразі до нього внесено 72 судна з 600 суден тіньового флоту), розглядаються також більш креативні рішення - це, зокрема, вимога страхування від розливу нафти. Такі рішення готують Данія, Польща та інші країни Балтійського регіону.

санкції, Угорщина, Словаччина
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