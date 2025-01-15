Опозиційні партії Словаччини заявили про ініціювання вотуму недовіри уряду Фіцо

Про це повідомило словацьке інформаційне агентство TASR.

14 січня представники партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода та Солідарність", "Християнські демократи", "Словаччина", "За народ" та "Християнський союз" провели спільну пресконференцію, під час якої заявили про ініціювання вотуму недовіри уряду Фіцо.

За словами представників опозиції, Фіцо не справляється з управлінням країною. Вони вказали на зростання цін, а також проблеми в системі охорони здоров’я та земельному кадастрі.

Представники опозиції також заявили про намір поставити під сумнів нинішню зовнішньополітичну орієнтацію країни.

Опозиція вважає, що Фіцо хоче "викрасти" Словаччину на схід, оскільки вважають, що у нього немає на це мандата.