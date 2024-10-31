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Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме

31.10.2024 / 09:10
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що вчителям не варто боятися повальних звільнень, тому що, найімовірніше, педагогів не вистачатиме.

"Я боюся, що нам педагогів навпаки не вистачатиме. Є природний відхід педагогів, є вчителі пенсійного і похилого віку, які виходять із системи, є на сьогодні міграція, є зміна професій. Іноді, на жаль, дуже хорошого педагога ми не можемо втримати в системі освіти, тому що він розуміє, що може заробити більше", - сказав Лісовий в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", відповідаючи на запитання, чи буде в країні повальне звільнення педагогів.

За словами міністра, від початку повномасштабної війни в Україні на 300 тис. осіб скоротився контингент учнів і на 10 тис. скоротився контингент педагогів.

На уточнювальне запитання, чи варто вчителям боятися повальних звільнень, Лісовий відповів заперечливо.

"Хороший вчитель, і вчитель взагалі, завжди точно знаходить собі роль і місце. На сьогодні є цілі регіони, які просто шукають вчителів", - додав він.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Лісовий заявив, що в Україні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший дефіцит учителів інформатики, математики та англійської мови, а їхня середня заробітна плата становить 12 тис. грн.

На початку жовтня Лісовий заявив, що для підвищення заробітної плати всім працівникам освіти необхідно додатково 270 млрд грн фінансування.

30 жовтня Лісовий заявив, що заробітна плата вчителів у 2025 році збережеться на рівні поточного року і не буде зменшена.

Лісовий, вчителі
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