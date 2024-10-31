РНБО: Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тис. громадян

Зараз мобілізовано понад 1 млн українців, заявив 29 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради.

"Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тис. громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб", - сказав він.

Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%, додав Литвиненко.

Під час представлення законопроєктів про продовження воєнного стану і мобілізації секретар РНБО заявив, що загалом в Україні мобілізували понад мільйон людей.