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РНБО: Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тис. громадян

30.10.2024 / 17:27
До Збройних сил України хочуть призвати ще щонайменше 160 тис. громадян.

Зараз мобілізовано понад 1 млн українців, заявив 29 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради.

"Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тис. громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб", - сказав він.

Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%, додав Литвиненко.

Під час представлення законопроєктів про продовження воєнного стану і мобілізації секретар РНБО заявив, що загалом в Україні мобілізували понад мільйон людей.

РНБО, Литвиненко
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