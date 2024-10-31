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КНДІСЕ: Пристрій Комета - єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударних дронах

30.10.2024 / 15:23
Під час останніх атак по території України війска росії застосували ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною.

Про це повідомили експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ.

Спеціалісти виїжджали для оглядів на місця подій за наслідками російських атак по території України 26-29 жовтня. Частину уламків передали для подальшого вивчення й аналізу експертам.

У ході попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літального апарату типу Shahed 136 з термобаричною бойовою частиною. Зокрема ідентифіковано - плати керування двигунами китайського виробництва, блоки Комета російського виробництва, двигуни та інші деталі.

Експерти пояснили, що пристрій Комета - це єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику.

"Факти встановлення Комети присутні у дедалі більшому переліку боєприпасів, наприклад ракети Х-69 та Іскандер-М, плануючі ФАБи, розвідувальні безпілотники Орлан тощо. Висновки за результатами аналізу попередніх подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання іноземної мікроелектроніки", - зазначили у КНДІСЕ.

Водночас про ефективність змін говорити зарано, дадають експерти. За їхніми словами, очевидно, що Shahed 136 росія наразі використовує здебільшого для руйнування цивільної інфраструктури та терору населення. Польотні завдання для цих дронів закладаються заздалегідь, однак точність їх виконання не є критично важливою для ворога.

дрони, КНДІСЕ
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