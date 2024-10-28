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Дослідження показало, скільки КНДР могла заробити на постачанні озброєння в росію

30.10.2024 / 13:19
Північна Корея могла заробити на постачанні озброєння для росії близько 5,5 млрд доларів, йдеться в дослідженні німецького фонду Фрідріха Науманна, яке опублікували 28 жовтня, передає УНН.

У досліджені розглядається зміцнення партнерства між росією і Північною Кореєю на тлі триваючої війни рф проти України.

москва, яка відчуває брак боєприпасів, звернулася до Пхеньяну за військовими поставками. Авторка Олена Гусейнова з Університету закордонних справ Ханкук в Сеулі оцінює вартість збройової угоди між двома країнами в 5,5 мільярда доларів, розглядаючи військову підтримку Північної Кореї як "критично важливий і своєчасний ресурс для москви".

Також у доповіді німецького Фонду Фрідріха Науманна вказується, що в росію може бути направлено до 20 тисяч північнокорейських солдатів.

"Крім безпосередніх військових потреб, росія прагне використовувати відносини з Північною Кореєю і потенційну передачу військових технологій як інструмент для ослаблення єдності західних альянсів, особливо у Східній Азії", - йдеться у звіті.

Зазначаєтсья, що створюючи проблеми у сфері безпеки і дипломатії для таких країн, як Південна Корея і Японія, росія прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь. Однак російська стратегія стикається з низкою обмежень.

Застаріле і ненадійне озброєння Північної Кореї викликає сумніви в стійкості угоди з продажу зброї, а історія зміни альянсів Пхеньяна робить його непередбачуваним партнером. Крім того, підтримуючи більш агресивну Північну Корею, росія ризикує погіршити свої відносини з Китаєм, вважають у німецькому фонді.

"Поглиблення співпраці москви з такою державою-ізгоєм, як Північна Корея, особливо шляхом передачі чутливих технологій, може призвести до подальшої ізоляції росії на світовій арені", - вказали у звіті.

 Незважаючи на ці обмеження, ЄС і його партнери, як наголошується, повинні вжити заходів щодо зниження ризиків і негативних наслідків цього зростаючого співробітництва. У доповіді рекомендується посилити підтримку країн-однодумців в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Південної Кореї та Японії, шляхом розширення партнерських відносин у сфері безпеки та економіки, щоб краще підготувати їх до протистояння спробам шантажу з боку росії.

Крім того, ЄС, як вважають у фонді, має вдосконалити свою стратегію санкцій, щоб більш ефективно боротися з фінансовими потоками в росію, особливо з тими, що фінансують військову діяльність і збройові угоди з Північною Кореєю. Це може включати в себе більш жорсткий моніторинг торгових маршрутів і фінансових операцій, а також співробітництво з міжнародними партнерами для усунення існуючих лазівок.

КНДР, озброєння
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