ООН зафіксувала загибель в Україні більш як 12,3 тис. цивільних осіб внаслідок російської війни

Такі цифри на засіданні Радбезу навела заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб»,- заявила вона.

Накаміцу зазначила, що приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії, що є суттєво більшим показником, ніж у попередні місяці.

Крім того, заступниця генсека навела дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за цей рік. Відповідно до них, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, 1803 людини отримали поранення. Це, відповідно, втричі та вшестеро більше, ніж торік.