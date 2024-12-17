Герасимчук: Ми прагнемо поширювати наш досвід захисту дітей, щоб жодна дитина у світі не страждала так, як українські діти

Захід провели в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA та механізму СААС (Діти та збройні конфлікти) в Україні.

"Під час засідання представили оновлені дані про грубі порушення прав дітей. Упродовж цього року внаслідок російської агресії проти України найбільше постраждали діти, які проживають на Харківщині, Донеччині та Дніпровщині. Також саме в цих регіонах найбільших пошкоджень зазнали навчальні заклади. Окрему увагу приділили злочинам рф на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента.

Своєю чергою радниця - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук зауважила, що на окупованих територіях українські діти не мають доступу до якісної освіти та задоволення базових потреб. Вона також відзначила необхідність засвідчити ці злочини, щоб притягнути винних до відповідальності.

"Водночас ми прагнемо поширювати наш досвід захисту дітей, щоб жодна дитина у світі не страждала так, як українські діти", - наголосила Герасимчук.

Координатор системи ООН Матіас Шмале заявив, що робота України в рамках спільного превентивного плану українського уряду та цільової групи ООН з моніторингу та звітності є прикладом для багатьох країн.

Під час засідання його учасники обговорили механізм реінтеграції дітей і впровадження програм, які мають запобігти подібним злочинам проти дітей у майбутньому.

"Ми цінуємо тісну співпрацю з Міжвідомчою робочою групою з питань дітей і збройних конфліктів задля посилення підтримки в запобіганні грубим порушенням і захисті дітей в Україні", - підсумував голова Представництва ЮНІСЕФ Мунір Мамедзаде.