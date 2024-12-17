Войти | Зарегистрироваться
23:14

суббота,
21 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Герасимчук: Ми прагнемо поширювати наш досвід захисту дітей, щоб жодна дитина у світі не страждала так, як українські діти

21.12.2024 / 10:10
Міжвідомча робоча група з питань дітей та збройних конфліктів і цільова група ООН з моніторингу та звітності обговорили грубі порушення прав дітей в умовах повномасштабної російської агресії під час спільного засідання в Києві.

Захід провели в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA та механізму СААС (Діти та збройні конфлікти) в Україні.

"Під час засідання представили оновлені дані про грубі порушення прав дітей. Упродовж цього року внаслідок російської агресії проти України найбільше постраждали діти, які проживають на Харківщині, Донеччині та Дніпровщині. Також саме в цих регіонах найбільших пошкоджень зазнали навчальні заклади. Окрему увагу приділили злочинам рф на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента.

Своєю чергою радниця - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук зауважила, що на окупованих територіях українські діти не мають доступу до якісної освіти та задоволення базових потреб. Вона також відзначила необхідність засвідчити ці злочини, щоб притягнути винних до відповідальності.

"Водночас ми прагнемо поширювати наш досвід захисту дітей, щоб жодна дитина у світі не страждала так, як українські діти", - наголосила Герасимчук.

Координатор системи ООН Матіас Шмале заявив, що робота України в рамках спільного превентивного плану українського уряду та цільової групи ООН з моніторингу та звітності є прикладом для багатьох країн.

Під час засідання його учасники обговорили механізм реінтеграції дітей і впровадження програм, які мають запобігти подібним злочинам проти дітей у майбутньому.

"Ми цінуємо тісну співпрацю з Міжвідомчою робочою групою з питань дітей і збройних конфліктів задля посилення підтримки в запобіганні грубим порушенням і захисті дітей в Україні", - підсумував голова Представництва ЮНІСЕФ Мунір Мамедзаде.

Bring Kids Back UA, Герасимчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 декабря
20 декабря
19 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.