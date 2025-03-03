Войти | Зарегистрироваться
08:28

вторник,
04 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стармер: У нас було три роки кривавого конфлікту, тепер нам потрібно досягти тривалого миру

03.03.2025 / 12:16
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом і його представлять США.

Про це пише The Guardian.

Так, Стармер заявив, що після обговорень із Зеленським та Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватиме з Києвом, щоб зупинити війну.

Він сказав, що цей узгоджений мирний план буде представлений США.

"Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку. Ми повинні знайти спосіб, як нам усім працювати разом. Тому що, врешті-решт, у нас було три роки кривавого конфлікту. Тепер нам потрібно досягти тривалого миру", – сказав Стармер в інтерв'ю BBC.

Він додав: "Сполучене Королівство, разом з Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами".

Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 марта
2 марта
1 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.