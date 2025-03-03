CNN: Іноземні супротивники США прагнуть скористатися намірами здійснити масові звільнення з федеральної служби

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотири джерела і відповідний документ, що стосується цього питання, пише "Європейська правда".

Розвіддані вказують на те, що іноземні супротивники США прагнуть скористатися намірами адміністрації Трампа здійснити масові звільнення з федеральної служби, ідеться в матеріалі.

Серед іншого, росія і Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках з допуском до державної таємниці та працівниках на випробувальному терміні, які можуть мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру США, сказали CNN два джерела.

Документ Служби кримінальних розслідувань Військово-морських США, з яким ознайомився телеканал, свідчить, що розвідка з "високою впевненістю" вважає імовірними намір вербувати федеральних службовців.

Співробітникам зовнішньої розвідки іноземних супротивників США наказали шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit, ідеться в документі.

Чинні співробітники Центрального розвідувального управління протягом останніх тижнів негласно обговорювали цей ризик і те, як його зменшити, розповіли CNN нинішні й колишні співробітники розвідки.