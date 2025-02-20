Зеленський: Україна буде працювати над трибуналом для путіна, навіть після завершення гарячої фази війни

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Підтримуй Україну", передають Українські Новини.

"Ми сьогодні багато говорили, що нам потрібен справедливий, довготривалий мир. У цій війні складно знайти справедливість. Це пояснюється тими кроками, які робить росія. І той спосіб в який ведеться війна, скільки людей загинуло, тисячі зараз знаходяться у в’язницях, дітей було викрадено. Саме тому ми ніколи цього не забудемо, ми не можемо цього забути. І я сподіваюсь, що наші партнери поєднують цю думку і що вони також ніколи не забудуть і зроблять усе, щоб ті люди, які розпочали цю війну, неспровоковану війну, усі ці люди відповідатимуть. І, звичайно, ми будемо працювати над трибуналом, навіть після завершення гарячої фази цієї війни", - сказав він.