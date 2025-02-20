Голова СБУ: Застосування ударних дронів забезпечує 85% знищення живої сили та техніки ворога

Про це під час форуму Україна. Рік 2025 розповів голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, за три роки війни наші військові здобули безцінний оперативно-бойовий досвід використання дронів, як у повітрі, морі, так і на лінії фронту та в тилу росіян.

«Ми розробили відповідну методологію і тактика використання безпілотних повітряних систем. Ми працюємо на лінії фронту і від неї вглиб – в тилу ворога 20 км, 20-40, 40-80, 80-120 і 120+. 120 плюс – це уже є, по суті, Deep Strike, так звані далекобійні операції. І під кожну цю відстань у нас виросли фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говоримо в цілому про роботу бойовими БПЛА, то, по суті, це 85% знищення і живої сили супротивника, і його техніки, бронетехніки», – сказав голова СБУ.

Водночас Василь Малюк зауважив, що Україна для ударів по території РФ вибирає виключно законні військові цілі.

«Ми обираємо виключно законні цілі. Серед успішно вражених – це 48 цілей, серед яких військові цілі – це склади боєприпасів, це аеродроми з військовими літаками, це зокрема нафтовидобувна і нафтопереробна галузь», – сказав Малюк.

Він зауважив, що російські удари по нашій енергетиці – це акт геноциду. А Україна б’є нафтовидобувну і нафтопереробну галузі, які живлять російський військово-промисловий комплекс.

За словами Василя Малюка, з весни 2024 року росіяни зупинили експорт бензину, через що зазнають колосальних втрат. Так, у доларовому еквіваленті з врахуванням недоотриманої вигоди, то це близько $11 млрд.

Голова СБУ нагадав про вибухи на військових складах у населеному пункті Торопець – там було знищено 160 тис. тонн боєприпасів.

«Зокрема одна друга всіх запасів 120 міни, яка, по суті, як гарячі пиріжки для їхніх військовиків. І таких операцій дуже і дуже багато. І тут працює сьогодні не лише Служба безпеки України, працюють з нами побратими з ГУР, побратими з ССО, Сил безпілотних систем та інші», – зазначив Малюк.

Також голова СБУ розповів і роботу морських дронів, які можуть нести на собі і кулеметне озброєння, і FPV-дрони та засоби для дистанційного мінування.

Василь Малюк нагадав одну з місій в Керченській бухті, коли наші дрони вдарили по російській баржі, яка перевозила військову техніку.

«Туди понад 700 км. Нас виявили уже на 1/3 цієї відстані й інших 2/3 відстані ми йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не можуть уже підійти до нас впритул, щоб знищити нас, оскільки працюють наші системи, зокрема штучний інтелект», – розповів Василь Малюк.