Зеленський: Диктатором я точно не буду – я законно обраний президент

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час пресконференції у неділю.

Він зауважив, що тут немає місця для емоцій, а також додав, що має прагматичний підхід до українсько-американських відносин.

"Я б не назвав ці слова президента Трампа на мою адресу компліментами, але для чого ображатись? Хай ображається на слово "диктатор" той, хто є диктатором… будемо якось жити зі США. Диктатором я точно не буду… я законно обраний президент", – зазначив Зеленський.

Він додав, що вибори відбудуться після завершення воєнного стану.

"Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і путіну бути при владі на території України не дамо бути", – резюмував він.