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Зеленський: Диктатором я точно не буду – я законно обраний президент

24.02.2025 / 14:21
Президент України Володимир Зеленський розповів, що не образився на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа, який нещодавно назвав його "диктатором без виборів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час пресконференції у неділю.

Він зауважив, що тут немає місця для емоцій, а також додав, що має прагматичний підхід до українсько-американських відносин.

"Я б не назвав ці слова президента Трампа на мою адресу компліментами, але для чого ображатись? Хай ображається на слово "диктатор" той, хто є диктатором… будемо якось жити зі США. Диктатором я точно не буду… я законно обраний президент", – зазначив Зеленський.

Він додав, що вибори відбудуться після завершення воєнного стану.

"Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і путіну бути при владі на території України не дамо бути", – резюмував він.

Зеленський
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