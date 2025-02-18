Фіцо: ЄС не має права на рішення про розміщення військових сил на території іншої країни

Текст повідомлення опублікував сам Фіцо на своїй сторінці в Facebook, попереджаючи його словами: "Позиція, яку я представив сьогодні ЗМІ".

Згідно з повідомленням, "по-перше, Фіцо ніколи не погодиться на членство України в НАТО (...) По-друге, Словаччина не направить збройні сили в Україну".

Фіцо наголосив, що ЄС не має права на рішення про розміщення військових сил на території іншої країни; це можливо лише або в рамках домовленостей ООН, або в угодах між Україною та конкретними державами. "Це питання, до якого ЄС не має відношення і яке він не повинен обговорювати", - йдеться в заяві.

На думку Фіцо, участь вищих керівників країн ЄС в екстреній зустрічі в Парижі, присвяченій подіям в Україні, але без відповідного мандата, підриває довіру в Євросоюзі.

Водночас, Фіцо "визнає" зустріч окремих держав, присвячених питанню можливого відправлення військ в Україну, пояснюється в повідомленні. Однак, на думку Фіцо, "зустріч у Парижі треба було тримати в секреті".

У Парижі в понеділок з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона збирається неформальна нарада керівників низки держав Європи щодо ситуації довкола України та питань європейської безпеки. У комюніке президентської канцелярії повідомляють, що це буде неформальна зустріч Макрона з главами урядів Великої Британії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландів і Польщі, а також із головою Європейської ради Антоніу Коштою, головою Єврокомісії фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.