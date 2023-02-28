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Столтенберг: Україна самостійно ухвалює рішення щодо способу повернення Криму

02.03.2023 / 13:26
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю LRT прокоментував повернення Україною тимчасово окупованого Криму силою, зауваживши, що Україна самостійно ухвалює рішення щодо того, які умови є для неї "прийнятними".

Про це повідомляє УНН.

Журналіст нагадала, що НАТО та Столтенберг раніше підкреслили, що Україна повинна повернутися до міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік, і уточнила, чи означає це те, що країна має повертати півострів силою. Столтенберг відповів, що зрештою, "війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці мають вирішити, які умови переговорів, і що вони можуть ухвалити".

"Наше завдання - підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними", - сказав Генсек.

Нагадаємо, радник США з національної безпеки Джейк Салліван не сказав, чи підтримає адміністрація Байдена Україну, якщо вона вирішить, що перемога над росією потребує повернення Криму.

НАТО, Крим, Столтенберг, Україна
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