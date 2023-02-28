Посередники протягом кількох місяців працюють над основою для переговорів між росією та Україною

Про це повідомив швейцарський телеканал RTS у середу, 1 березня.

За його даними, поза офіційними каналами та за умови конфіденційності експерти в галузі міжнародних відносин і фахівці з посередництва з Центру гуманітарного діалогу (HD Centre) та Центру політики безпеки (GCSP) підтримують контакти з Києвом та москвою.

Імена переговорників не називаються, але директор GCSP Томас Гремінгер сказав, що це високопоставлені експерти, які мають доступ до президентських адміністрацій обох країн.

Своєю чергою, RTS вважає, що це можуть бути колишні офіційні особи, політики або військові. За припущенням телеканалу, обидві організації "майже напевно" мали зустрічатися з чиновниками високого рангу, маючи на увазі, що до Женеви за лінією нарад ООН і її агентств прибувають делегації України та рф.

"Такий діалог у нашій професії називають back channel (зворотним каналом). Це платформа для неофіційного та досить конфіденційного діалогу, щоб дозволити сторонам конфлікту спілкуватися у будь-якому випадку", - пояснив Гремінгер.

За його словами, представники двох некомерційних організацій, які одержують фінансову підтримку від Швейцарської Конфедерації, тричі мали очні контакти зі своїми співрозмовниками, а також спілкувалися віртуально для попередніх обговорень задля підтримки "непрямого діалогу" між країнами.

За словами директора HD Centre Девіда Гарланда, ця так звана "паралельна" або приватна дипломатія, оскільки вона ініційована недержавними суб'єктами, дозволяє подолати нинішні слабкості офіційної дипломатії, яка сьогодні з різних причин вже неможлива, тому підготовча робота "має проводитися за лаштунками і потім представлятися сторонам і можливим офіційним посередникам, якщо такі є".

При тому, що зміст дискусій загалом тримається в секреті, Гарланд заявив, що женевські посередники причетні до вирішення проблеми експорту українського та російського зерна.

Гремінгер повідомив, що йдеться і про загальніші теми, оскільки "цей неформальний діалог корисний для обговорення та вивчення офіційних наративів", і він також "дозволяє перевірити, чи є можливості вжиття заходів довіри і чи існують ідеї, які можна було б використати у переговорах".