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УЦОЯО: 6 березня розпочинається основний період реєстрації осіб на складання НМТ

06.03.2025 / 09:10
6 березня розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), він триватиме до 3 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику/вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу, який став активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком "Дія", або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі", - йдеться у повідомлені Центра оцінювання.

Зазначається, що після створення персонального кабінету необхідно виконати в ньому такі дії: зазначити реєстраційні дані; завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів; підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Нагадаємо, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

НМТ, УЦОЯО
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