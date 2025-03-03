УЦОЯО: 6 березня розпочинається основний період реєстрації осіб на складання НМТ

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику/вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу, який став активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком "Дія", або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі", - йдеться у повідомлені Центра оцінювання.

Зазначається, що після створення персонального кабінету необхідно виконати в ньому такі дії: зазначити реєстраційні дані; завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів; підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Нагадаємо, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.