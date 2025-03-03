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пєсков: Якщо США призупинять військову допомогу Україні, це буде найкращим внеском у мир

05.03.2025 / 12:16
Призупинення військової допомоги Україні від США може підштовхнути Київ до "мирного процесу", заявив речник російського диктатора дмитро пєсков.

Його слова наводить CNN у вівторок, 4 березня.

пєсков заявив, що основний обсяг військової допомоги Україні надходив від США, тоді як європейські країни намагатимуться компенсувати зменшення обсягів постачань. На думку кремля, призупинення допомоги зброєю може стати поштовхом до мирного процесу, при цьому пєсков відмовився сказати, чи готова росія до припинення вогню.

"Якщо США призупинять ці поставки, це, ймовірно, буде найкращим внеском у мир", - сказав речник кремля.

У кремлі очікують деталей рішення США.

США
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