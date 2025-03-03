Віцепрезидент США: Трамп, як і раніше, прихильний до угоди щодо рідкісних корисних копалин

Його заяву наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Венс також додав, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, прихильний до угоди щодо рідкісних корисних копалин.

"Ми хочемо, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Ми вважаємо, що українські війська б'ються дуже хоробро, але ми перебуваємо на тій стадії, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно", – зазначив віцепрезидент.

Саме тому, за його словами, "важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів".

"І президент намагається послати дуже чіткий сигнал: українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів", – підкреслив Венс.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що угода щодо рідкісних мінералів усе ще можлива, Венс сказав: "Безумовно, так".

"І я думаю, що президент усе ще прихильний до угоди щодо мінералів. Я думаю, ми почули кілька позитивних моментів, але поки, звичайно, не підписали угоду з нашими друзями в Україні", – зазначив він.

Венс також звинуватив українців у небажанні "вести переговори в дусі доброї волі" і заявив, що до США не було справедливого ставлення, коли йшлося про допомогу Україні.

"Це дійсно смішно і, чесно кажучи, образливо для американського народу, що європейці отримують кращі умови, ніж американці", – сказав він.