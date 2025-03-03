Войти | Зарегистрироваться
10:44

среда,
05 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стармер розповів про позитивні дискусії із президентом США щодо європейської безпеки

04.03.2025 / 14:21
Глава уряду Британії Кір Стармер заявив, що ніхто не повинен сумніватися в щирості прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про ці він сказав під час виступу в Палаті громад у понеділок, його цитує BBC.

Говорячи про свій візит минулого тижня до Білого дому, Стармер сказав, що вітає позитивні дискусії, які він провів із президентом США щодо європейської безпеки, в тому числі щодо "чіткої підтримки" Трампа статті 5 договору про НАТО.

"Я вітаю розуміння з нашого діалогу, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду", – сказав Стармер.

Прем’єр Британії також заявив у парламенті, що перепалка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, – це те, чого ніхто в цій палаті "не хоче бачити".

Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 марта
4 марта
3 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.