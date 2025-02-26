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НПУ: На жаль, законодавець нас не підтримав щодо встановлення відповідальності за порушення комендантської години

26.02.2025 / 11:14
В Україні за три роки повномасштабної війни так і не було введено відповідальності за порушення комендантської години. Поліції завжди доводиться відпускати порушників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Національної поліції України (НПУ), начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Він повідомив, що комендантська година допомогла у зменшенні кількості злочинів. Люди на вулиці після опівночі, за його словами, надто привертають увагу поліцейських, що збільшує ризики бути спійманими в тих же грабіжників.

"Але, на жаль, законодавець нас не підтримав щодо встановлення відповідальності за порушення комендантської години. І фактично поки що з такими порушниками ми нічого зробити не можемо. Наприклад, під час комендантської години містом їде якийсь байкер, у якого реве двигун як у іранського "мопеда", ми йому намагаємося щось пояснити, але вони всі дуже грамотні. Там починається "причина зупинки" тощо", - поділився Цуцкірідзе.

Він зазначив, що були випадки, коли поліцейські доправляли у відділення порушників для профілактичних бесід, але завжди відпускали.

НПУ
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