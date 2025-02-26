Лібанова: Демографічні втрати України через війну сягають близько 10 мільйонів осіб

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

"За оцінками, які ми робили вже зараз, чисельність населення України на підконтрольній легітимній українській владі території сягає приблизно 31,5 млн. Тобто, безпосередньо демографічні втрати внаслідок війни станом на середину 2024-го року сягають близько 10 мільйонів осіб. Це майже чверть всього населення України до агресії 2014-го року", - зазначила Лібанова.

Зокрема, за словами експертки, тих, хто залишив Україну, близько 4,5 мільйона, з яких третина - підлітки до 18 років. Натомість лише 6% становлять особи старше 65 років, що свідчить про значне посилення процесу старіння нації в умовах війни. Демографічні втрати, особливо серед молоді та жінок репродуктивного віку, ставлять під загрозу демографічне зростання та майбутній розвиток країни.