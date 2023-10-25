Лібанова: В Україну повернеться лише половина громадян, які виїхали з країни через війну

Про це пішуть Українські новини з посиланням на УП.

"Частина військових мігрантів повернеться. Сподіваюся, що зможемо повернути половину. Більше – навряд чи", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому, це, зокрема, і громадяни, які виїхали два роки тому через війну.

"Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном", – вважає директор Інституту демографії.