80% української молоді хочуть виїхати за кордон, - дослідження

Однак, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова вказує на те, що такі результати не завжди відображають реальну картину, адже бажання виїхати не завжди перетворюється на реальну еміграцію.

Про це вона розповіла у коментарі журналісту УНН.

Згідно з дослідженням Центру соціальних змін і поведінкової економіки "Батьківство та народжуваність" зазначається, що 80% української молоді хочуть виїхати за кордон.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова розповіла, чому такі цифри – не відповідають дійсності.

На питання чи можна змусити молодь залишитися і які кроки для цього може зробити держава вона відповіла:

"Ми не можемо впливати на бажання молоді виїхати і справа не в державі. Не можна питати людей про те, чого вони точно не знають. Зрозумійте, коли питають молоду людину, чи хоче вона виїхати, вчитись на Заході – звісно ж, що хоче. От і все".

За її словами, між тим, коли ви задаєте подібні питання і хоча б першим кроком до того, щоб молодь виїхала є велика різниця.

"Такі показники були і до початку повномасштабного вторгнення. Тоді, я задаю питання, скільки з ти "бажаючих" отримали паспорти за кордоном. Не потрібно акцентувати на цьому увагу", - додала вона.

Лібанова наголосила, що варто дивитись саме на тенденцію, адже вона покаже, чи дійсно кількість молодих людей хоче виїхати.

"Останнім часом, у всіх соціологічних дослідженнях я спираюсь виключно на тенденцію. Мене не хвилює, чи там 70% чи 50%. Мене хвилює як йде тенденція. Якщо після умовних 50% стало 60%, а потім 70% і так далі. Якщо буде такий зріс, то тоді треба думати у чому справа", - розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.