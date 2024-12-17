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Мінекономіки: У межах зимової єПідтримки заявки вже подали понад 9 млн українців

16.12.2024 / 18:30
Заявки на отримання 1000 грн у межах зимової єПідтримки вже подали понад 9 млн українців, з яких 2 млн – це діти.

Такі дані станом на ранок 15 грудня озвучила заступниця міністра економіки Надія Бігун в ефірі Суспільного.

Вона нагадала, що існує три канали подання заявок – через Дію, вісім банків-партнерів та Укрпошту, щоправда, через останню не треба подавати заявку.

«Якщо рахувати людей, яким держава виплачує підтримку через Укрпошту, це 1,9 млн, плюс 7,3 млн заявок через Дію. Загалом це 9,2 млн наших громадян, які отримують зимову підтримку», – уточнила Бігун.

І зауважила, що українці, які подали заявки через Дію протягом 1-3 грудня, вже отримали 1 тис. грн – це 4,4 млрд грн виплат на карточки.

За її словами, тим, хто отримує кошти через Укрпошту, вже виплачено 1,9 млрд грн.

Бігун повідомила, що станом на кінець 14 грудня українці використали:

  • майже 860 млн грн – на оплату комунальних послуг;
  • 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги;
  • майже 55 млн – переведені на благодійність і потреби ЗСУ.
Мінекономіки, Бігун
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