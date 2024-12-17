В Україні медичні послуги для населеня стануть платними

Про це пише УНН.

В яких випадках оплачуються медичні послуги:

- при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається)

- при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;

- у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;

- якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково оплачуються послуги в таких випадках:

- надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);

- можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;

- перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

Усі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

Зазначається, що надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі. Заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.

Разом з тим надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень, вказали в МОЗ. Також без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема: