Дуда: Найбільшою гарантією безпеки для України було б ії членство в НАТО

Про це Дуда заявив на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дуда зазначив, що найбільшою гарантією безпеки для України було б і членство у Північноатлантичному альянсі, і всі гарантії, пов’язані з 5 статтею Вашингтонського договору.

«Звичайно, ми усвідомлюємо, що повноцінний вступ України до НАТО можливий лише після припинення бойових дій… Але я від самого початку повномасштабного російського вторгнення наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", - підкреслив Дуда.

Він додав, що говорить про це під час усіх зустрічей у межах НАТО. За його словами, ця ціль є реалістичною, бо дедалі більше очільників держав НАТО схиляються до запрошення України в Альянс.

Дуда також поінформував, що обговорював із Президентом Зеленським можливе припинення вогню та потенційні заходи, яких можуть вжити країни НАТО заради зміцнення безпеки України у внутрішньому і зовнішньому вимірах.