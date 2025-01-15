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Дуда: Найбільшою гарантією безпеки для України було б ії членство в НАТО

16.01.2025 / 11:14
Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, що Україні вже зараз треба надати запрошення до членства в НАТО, що стало б першим кроком до отримання реальних гарантій безпеки.

Про це Дуда заявив на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дуда зазначив, що найбільшою гарантією безпеки для України було б і членство у Північноатлантичному альянсі, і всі гарантії, пов’язані з 5 статтею Вашингтонського договору.

«Звичайно, ми усвідомлюємо, що повноцінний вступ України до НАТО можливий лише після припинення бойових дій… Але я від самого початку повномасштабного російського вторгнення наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу", - підкреслив Дуда.

Він додав, що говорить про це під час усіх зустрічей у межах НАТО. За його словами, ця ціль є реалістичною, бо дедалі більше очільників держав НАТО схиляються до запрошення України в Альянс.

Дуда також поінформував, що обговорював із Президентом Зеленським можливе припинення вогню та потенційні заходи, яких можуть вжити країни НАТО заради зміцнення безпеки України у внутрішньому і зовнішньому вимірах.

Дуда, Польща
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