Дуда: Слід підвищити ефективність системи ООН

Про це Дуда заявив на пленарному засіданні Саміту майбутнього в Нью-Йорку, його цитує RMF FM, пише "Європейська правда".

На думку президента Польщі, слід підвищити ефективність системи ООН, а зміцнення міжнародного права необхідне для відновлення віри в багатосторонність і підтримання миру і безпеки.

"Незважаючи на багато застережень щодо системи Організації Об'єднаних Націй, кращої альтернативи мультилатералізму не існує. Сучасні глобальні виклики є складними і вимагають колективних дій, оскільки неможливо протистояти їм поодинці на рівні окремих держав", – сказав польський президент.

У своєму виступі Дуда зазначив, що порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, як це закріплено в Статуті ООН, сьогодні під серйозною загрозою.

"Ми не можемо миритися з ситуацією, коли ті, хто підриває порядок, заснований на Статуті ООН, стають дедалі сильнішими", – заявив він, додавши, що агресія росії проти України є яскравим прикладом цього.

Як постійний член Ради безпеки ООН Росія повинна підтримувати як його Статут, так і міжнародне право, однак, розпочавши напад на суверенну державу, росія відмовилася від цього зобов'язання і більше не може претендувати на захист безпеки міжнародної системи та інших країн, заявив Дуда.