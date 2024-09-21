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Ердоган наголосив на важливості дипломатії і діалогу у гарантуванні територіальної цілісності та суверенітету України

25.09.2024 / 09:10
Можливостей знайти дипломатичне врегулювання воєнного конфлікту й досягнення миру в Україні стає дедалі менше, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми все ще очікуємо встановлення постійного миру й стабільності в Україні. Але в міру зростання перегонів озброєнь простір для дипломатії звужується", - сказав він на відкритті Генасамблеї ООН у вівторок.

Турецький лідер наголосив на важливості того, щоб дипломатія і діалог гарантували територіальну цілісність і суверенітет України.

Ердоган запевнив, що в рамках цього процесу зі стабілізації ситуації Туреччина виконуватиме положення Конвенції Монтре й триматиме закритими Чорноморські протоки для військових кораблів.

ООН, Ердоган
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