Зеленський: Україна може перемогти росію, але це призведе до великих втрат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.