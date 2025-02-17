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Зеленський: Україна може перемогти росію, але це призведе до великих втрат

17.02.2025 / 11:14
Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.

Зеленський
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