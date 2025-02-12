Коваленко підкреслює важливість блокування російських каналів у Telegram

Як пишуть Українськi Новини, про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити Телеграм, чи буде росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж", - заявив Коваленко.

Оскільки наразі Telegram є основним джерелом новин для українців. Він також вважає, що потрібно, зробити так, щоб проукраїнські канали та контент переважали, а російські поступово блокувалися.

Коваленко також підкреслив важливість санкцій проти певних телеграм-каналів.

"Цей механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в даному питанні може мати певний ефект", - додав він.