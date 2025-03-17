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Трамп віддав наказ розпочати рішучі і потужні військові дії проти хуситів в Ємені

16.03.2025 / 10:10
Президент США Дональд Трамп віддав наказ збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів в Ємені.

"Вони ведуть невпинну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", – пояснив він своє рішення у соцмережі Truth.

Трамп вважає, що дії попередньої адміністрації США були слабкими, тому хусити продовжували діяти.

За його словами, вже більше року комерційні судна під прапором США не ходять безпечно Суецьким каналом, Червоним морем або Аденською затокою, а останній американський військовий корабель, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами більше десятка разів.

"Ці безперервні напади коштували США і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей. Ми не потерпимо нападу хуситів на американські кораблі. Ми будемо застосовувати переважну летальну силу доти, доки не досягнемо нашої мети", – підкреслив президент США.

Від додав, що наразі американські винищувачі здійснюють повітряні атаки на бази терористів, їхніх лідерів та засоби протиракетної оборони, щоб захистити американські морські, повітряні та військово-морські активи, а також відновити свободу судноплавства.

Трамп також звернувся до Ірану негайно припинити підтримку терористів-хуситів та не погрожувати американському народу, його президенту або світовим судноплавним шляхам.

Трамп, хусити
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