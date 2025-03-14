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Волц: Україні доведеться піти на певні територіальні поступки росії

15.03.2025 / 10:10
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україні, можливо, доведеться піти на певні територіальні поступки рф.

Під час інтерв'ю на телеканалі Fox News у відповідь на запитання ведучого щодо того, що Україна не стане членом НАТО та, можливо, Донбас, зокрема, або "райони, які в значній мірі заселені вихідцями з росії, відійдуть до путіна в результаті будь-якого врегулювання", Волц відповів ствердно.

"Ти ні в чому не помиляєшся. І що важливо, ми обговорюємо всі ці речі з обома сторонами. Ми ведемо ці дискусії з нашими російськими колегами. Ми обговорюємо ці питання з нашими українськими колегами. І ми підштовхуємо обидві сторони разом з президентом Трампом, головним переговірником, який сповнений рішучості покласти край цій війні", — сказав він.

США, Волц
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