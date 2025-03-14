путін: на білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ та тактична ядерна зброя

Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком, передає УНН.

«На білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ, російські сучасні оборонні комплекси і тактична ядерна зброя. Усе це надійно прикриває західні рубежі союзної держави та організації договору про колективну безпеку», - зазначив путін.

Також він зазначив, що вони разом з лукашенком обмінялися грамотами про ратифікацію підписаного 6 грудня 2024 року в мінську двостороннього договору про гарантії безпеки, який набув чинності.

«Нагадаю, що цим документом визначаються взаємовизначні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення надійної оборони і безпеки росії та білорусі. Причому з використанням усього наявного арсеналу сил і засобів», - додав президент країни-агресорки.