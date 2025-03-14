Войти | Зарегистрироваться
00:05

воскресенье,
16 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

путін: на білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ та тактична ядерна зброя

14.03.2025 / 13:19
російський диктатор володимир путін заявив, що на білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ, російські сучасні оборонні комплекси та тактична ядерна зброя.

Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком, передає УНН.

«На білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ, російські сучасні оборонні комплекси і тактична ядерна зброя. Усе це надійно прикриває західні рубежі союзної держави та організації договору про колективну безпеку», - зазначив путін.

Також він зазначив, що вони разом з лукашенком обмінялися грамотами про ратифікацію підписаного 6 грудня 2024 року в мінську двостороннього договору про гарантії безпеки, який набув чинності.

«Нагадаю, що цим документом визначаються взаємовизначні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення надійної оборони і безпеки росії та білорусі. Причому з використанням усього наявного арсеналу сил і засобів», - додав президент країни-агресорки.

росія, путін, білорусь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.