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Розслідування: москва виношує плани з поглинання білорусі до 2030 року

22.02.2023 / 12:37
Журналісти опублікували розслідування, засноване на внутрішньому документі російської влади під назвою «Стратегічні цілі російської федерації в білорусі», згідно з яким москва виношує плани з поглинання білорусі до 2030 року.

У роботі брали участь журналісти з Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центру «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Білоруського розслідувального центру і VSquare.

Документ «Стратегічні цілі російської федерації в білорусі» датується літом 2021 року і містить 17 сторінок, у ньому розглянуто все, що пов’язане з об’єднанням країн, стверджують журналісти.

Перелічені там політичні, оборонні, торгові й соціальні цілі російської влади в білорусі розділені на три категорії – короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) і далекострокові (2030 рік).

У планах – адаптувати білоруське законодавство під російське і керувати зовнішньою політикою білорусі на користь росії. Зокрема, у стратегії йдеться про те, що реформа конституції, яку ухвалили в білорусі у лютому 2022 року, має бути завершена відповідно до російських інтересів, а закони країни – «гармонізовані» із законами рф.

Відповідно до стратегії, до 2030 року кремль має намір також домогтися верховенства в країні російської мови над білоруською та запровадити спрощену процедуру видачі білорусам російських паспортів.

Крім того, у кремлі хочуть контролювати інформаційний простір білорусі, відкрити в країні наукові та культурні центри. Передбачається, що це будуть філії росспівробітництва, в яких найчастіше під прикриттям працюють російські розвідники.

Планується також збільшити військову присутність на території білорусі, а також забезпечити «переважний вплив російської федерації у сфері соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти та культури».

За словами співрозмовника іноземних журналістів, кремль ставиться до цих планів вкрай серйозно і докладає зусиль для їх реалізації: «росія усвідомлює, що білорусь намагається зупинити ці процеси. Дещо з цього видно публічно, наприклад, затягування процесу політичної інтеграції. Але російська федерація продовжує своє тиск [на білорусь], попри все».

Наголошується, що повномасштабне російське вторгнення в Україну сповільнило реалізацію цих планів, але не зупинило їх. «Довгострокова мета щодо досягнення повного контролю над білоруссю все ще чинна і не змінилася», – заявило джерело ЗМІ.

Крім того, всі опитані експерти зійшлися на тому, що через допомогу росії у війні, олександр лукашенко втратив залишки своєї незалежності.

Крім цілей, у документі описані й загрози планам росії у білорусі. У кремлі побоюються зближення білоруської влади з НАТО та окремими державами – членами Альянсу, впливу на олександра лукашенка націоналістичних і прозахідних політиків і відмови від викладання російською мовою.

Зовнішні експерти, які також вивчили документ, вважають його справжнім. «За своєю зовнішньою формою документ нагадує стандартний документ російської бюрократії чи політичного управління», – сказав заступник директора Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Мартін Краг.

Таку думку висловили представники західних спецслужб, яким журналісти показали документ.

Оперативно перевірити дані розслідування наразі неможливо.

росія, розслідування, білорусь
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