ЦНС: росія продовжує поглинати білорусь завдяки її маріонетковому уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на останньому засіданні “ради союзної держави”, яке відбулось 29 січня у Санкт-Петербурзі сторони вирішили створити новий рупор пропаганди - спільне інформаційне агентство.

Також з важливих рішень є домовленість про інтеграцію ВПК обох країн, прикордонних загонів та “спільний розвиток залізниці”.

"По факту йдеться про роботу ВПК білорусі проти України, поглинання білоруської залізниці російською ЖД та знищення залишків суверенності білорусі шляхом ліквідації її армії", - пояснили в центрі.

Також на зустрічі досягли домовленості про “координацію” молодіжної політики, тобто подальшу русифікацію білоруської молоді.