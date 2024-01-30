Войти | Зарегистрироваться
08:32

пятница,
02 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ЦНС: росія продовжує поглинати білорусь завдяки її маріонетковому уряду

01.02.2024 / 11:14
росія продовжує поглинати сусідню білорусь завдяки маріонетковому уряду в останній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на останньому засіданні “ради союзної держави”, яке відбулось 29 січня у Санкт-Петербурзі сторони вирішили створити новий рупор пропаганди - спільне інформаційне агентство.

Також з важливих рішень є домовленість про інтеграцію ВПК обох країн, прикордонних загонів та “спільний розвиток залізниці”.

"По факту йдеться про роботу ВПК білорусі проти України, поглинання білоруської залізниці російською ЖД та знищення залишків суверенності білорусі шляхом ліквідації її армії", - пояснили в центрі.

Також на зустрічі досягли домовленості про “координацію” молодіжної політики, тобто подальшу русифікацію білоруської молоді.

росія, ЦНС, білорусь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 февраля
31 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.