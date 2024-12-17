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Сіярто запросив телефонну розмову між Орбаном і Зеленським, але йому "дещо напружено і культурно відмовили"

16.12.2024 / 09:10
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що Будапешт нібито запропонував організувати розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном і президентом Володимиром Зеленським, але Україна відмовилася, повідомило угорське MTI.

Повідомляють, що про це Сіярто сказав у неділю в ефірі радіо Kossuth. Сіярто вкотре заявив про угорську пропозицію "припинення вогню і масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та росії з нагоди Різдва. Саме цю ініціативу, стверджує він, обговорювали під час розмови Орбана з путіним, після чого очільник угорського МЗС повідомив про це міністра закордонних справ України та "главу адміністрації президента".

Сіярто каже, що Будапешт запросив телефонну розмову між Віктором Орбаном і президентом України, але йому "дещо напружено і культурно відмовили". Водночас Сіярто не пояснив, чому про свою пропозицію "перемир'я" Угорщина повідомила Україну тільки після розмови з путіним

Як випливає зі слів міністра, Орбан сказав неправду, стверджуючи, що Україна відкинула його ідею "різдвяного перемир'я" - адже угорська сторона взагалі не обговорювала її безпосередньо з українською.

Це сталося після того, як Зеленський різко відреагував на розмову Орбана з путіним. "Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в москву телефонувати, щоб послухати ще й його годинні лекції. Цілком зрозуміло, що для досягнення реального миру і гарантованої безпеки потрібна рішучість Америки, єдність Європи і налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Орбан, Зеленський, Сіярто
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