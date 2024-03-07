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Сійярто: Наразі зустріч Орбана з Зеленським неможлива

06.03.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, чому в Будапешті наразі вважають неможливою зустріч прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це угорський міністр сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

Сійярто стверджує, що український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року.

"На жаль, мусимо констатувати, що документ-відповідь, надісланий нам українськими колегами, не містить жодних зрушень у цій сфері", – зазначив він.

Сійярто додав, що офіційна відповідь буде надіслана Києву в середу.

"Поки в Україні не буде прийнято необхідне законодавство для відновлення прав угорської національної громади, умови для зустрічі на високому рівні просто не можуть бути створені", – додав угорський міністр.

Напередодні Сійярто сказав російським пропагандистам, що зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться, оскільки передумови для неї не готові.

Орбан, Зеленський, Сійярто
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