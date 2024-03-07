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Макрон: Союзникам України зараз не час бути боягузливими

06.03.2024 / 17:27
Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливими.

Про це французький лідер сказав під час візиту до Чехії, повідомили Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли у нашій Європі буде доречно не бути боягузом", - заявив Макрон.

Говорячи про військову агресію російської федерації проти України, Макрон сказав, що Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (у Європі), що деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем посилюють загрозу нападу".

"Нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає", - заявив президент Франції.

Макрон
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