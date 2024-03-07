Макрон: Союзникам України зараз не час бути боягузливими

Про це французький лідер сказав під час візиту до Чехії, повідомили Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли у нашій Європі буде доречно не бути боягузом", - заявив Макрон.

Говорячи про військову агресію російської федерації проти України, Макрон сказав, що Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (у Європі), що деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем посилюють загрозу нападу".

"Нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає", - заявив президент Франції.