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Парламент прийняв закон про розкриття банківської таємниці

20.12.2024 / 16:25
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 9235, який передбачає внесення змін до низки законодавчих актів щодо розкриття банківської таємниці та встановлення опіки над майном осіб, які визнані безвісти зниклими.

Про це йдеться на сайті ВР.

"За" проголосувало 285 народних депутатів.

Він передбачає можливість розкриття банківської таємниці за запитами Міністерства юстиції у випадках, коли це необхідно для захисту інтересів держави. Зокрема, такі заходи застосовуватимуться під час розшуку майна осіб, до яких введено санкції, а також у рамках виконання судових рішень про заборону політичних партій.

У порівнянні з попередньою редакцією, прийнятою за основу, було виключено норму, яка передбачала розкриття банківської таємниці банками центральному органу виконавчої влади. Це стосувалося випадків, коли орган здійснює захист інтересів України під час врегулювання спорів і розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах за участю іноземних суб’єктів та України, а також розгляду заяв щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

Виключена правка стосувалася розкриття інформації для забезпечення процесуальних дій, надання доказів та обґрунтувань у справах, пов’язаних із захистом інтересів України, президента, Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб у закордонних юрисдикційних органах.

Окрім цього, законопроєкт дозволяє нотаріусам здійснювати опис майна осіб, які визнані безвісно відсутніми або зниклими за особливих обставин. Також передбачається можливість призначення опікунів для управління таким майном.

Згідно з порівняльною таблицею, на підставі судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус здійснює заходи щодо встановлення опіки над її майном. У разі подання заяви заінтересованою особою або органом опіки та піклування нотаріус також може ініціювати процес встановлення опіки над майном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, навіть до ухвалення судом відповідного рішення.

Встановлення опіки передбачає опис майна фізичної особи та призначення опікуна для управління цим майном. Такі дії здійснюються нотаріусом відповідно до останнього місця проживання особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти.

Якщо місце проживання невідоме, опіка встановлюється за місцезнаходженням нерухомого майна або його основної частини. За відсутності нерухомості місцем проведення заходів є місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Управління майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або зникла за особливих обставин, може бути передано одному опікуну, який забезпечує захист і збереження майнових прав цієї особи.

банківска таємниця
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