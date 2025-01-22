Чмут: Чи є у світі 200 тисяч миротворців, яких ми могли б залучити в Україну без участі недружніх країн

"З точки зору кількості миротворців - це адекватна цифра. У нас велика країна, великий кордон, велика лінія зіткнення: це не 20 тисяч, це не 100 тисяч, дійсно 200 тисяч - це дуже адекватна цифра", - сказав він агентству “Інтерфакс-Україна” в кулуарах Українського дому в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

"Інше питання, чи є у світі стільки людей, яких ми могли б залучити сюди без, умовно, Китаю і будь-яких інших недружніх країн? Це великі питання. Хто за це все платитиме: утримувати 200 тисяч миротворців - це величезний бюджет", - додав голова найбільшого в Україні фонду з підтримки армії, який розробляє також аналітику в оборонній сфері.

За його словами, найбільші миротворчі сили мали порядок десятків тисяч осіб, якщо не брати до уваги окупаційні контингенти в Іраку чи в Афганістані, "тому що це трохи інше".

Коментуючи на прохання агентства ідею залучення 200 тисяч миротворців країн-союзників із заміною їх там українськими військовослужбовцями, Чмут сказав, що йому дуже складно в це повірити. "Це настільки багатогранне питання з безліччю різних країн, їхніх індивідуальних інтересів, бюджетів, потреб", - пояснив він свою думку.