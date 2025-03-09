Дуда: Військовий контингент в Україні у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність

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Маск, санкції та українські олігархи: хто опиниться під ударом Вашингтона?
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Рейтинг Стармера зростає через посилення його ролі у дипломатії щодо війни в Україні, - опитування
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У разі підписання мирної угоди між Україною і росією, США можуть послабити санкції проти рф
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ISW: росія може мати потенціал для проведення кампанії проти країн НАТО протягом трьох-п'яти років
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Китай: Україна та Європа повинні брати участь у переговорах стосовно припинення війни
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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Енергоатом: Франція надаватиме послуги зі збагачення ядерного палива для українських АЕС
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МВФ: Досягли угоди з Україною щодо сьомого перегляду програми EFF
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МО надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів
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Радуцький: Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів
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Мінекономіки: Успішний Огляд торговельної політики сприятиме зміцненню торговельних відносин України
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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