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Дуда: Військовий контингент в Україні у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність

07.03.2025 / 13:19
Військовий контингент у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність. Можливо потрібні будуть певні моніторингові сили, не виключено, що росія та Україна погодяться на сили ООН.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

"Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Деякі проєкти про це говорять. Це не абсолютна необхідність. Ми можемо подивитися на ситуацію щодо лінії розмежування кордонів між росією та Україною. Можливо нам будуть потрібні певні моніторингові сили, але я не виключаю можливості, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що росія погодиться й дуже багато інших країн так вважають", - заявив Дуда.

Також він зазначив, що росія є членом ООН і можливо вона погодиться.

"Я не думаю, що вони будуть проти такого рішення", - додав Дуда.

Дуда
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