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Зеленський: Трамп не попереджає - він просто говорить, що дійсно хоче закінчити війну

26.01.2025 / 10:10
Президент США Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, проте сам він не знає всіх деталей, вважає президент України Володимир Зеленський.

“Він (Трамп - ІФ-У) не попереджає - він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, тому що ми не знаємо деталі. І я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей. Тому що багато всього, я сказав би, в більшості залежить від того, що в нас, який мир справедливий можемо ми отримати. І чи хоче путін, в принципі, закінчити війну. І, на мою думку, не хоче”, - сказав Зеленський в інтерв’ю італійський журналістці Чечілії Салі, яка 8 січня була звільнена з іранського полону.

Президент вважає, що Трамп розуміє всі ці виклики. “І він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить гірше з посилом в російський бік”, - додав президент.

Він також зауважив, що Трамп може прискорити закінчення війни завдяки силі, санкціям, міцності Сполучених Штатів, економіці.

"Принаймні він може це зробити скоріше за всіх в світі на сьогодні. На мій погляд, з точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших", - сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський додав, що гарантією безпеки для України “повинні бути Європа плюс Сполучені Штати Америки”.

Трамп, Зеленський
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