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Верещук: Граничний термін для перепроходження ВЛК "обмежено придатними" буде продовжено

25.01.2025 / 16:20
В Україні згідно з законом усі "обмежено придатні" військовозобов'язані мають повторно пройти війсково-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого, але встигнути можуть не всі. Граничний термін для перепроходження буде продовжено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук.

Чиновниця зазначила, що понад один мільйон "обмежено придатних" ще не перепройшли ВЛК, бо чекали на виклик від Територіальних центрів комплектації і Соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Вона вважає, що навряд чи така кількість встигне це зробити до 4 лютого включно, після чого підуть "штрафи та інші юридичні неприємності".

"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", - йдеться в публікації Верещук в Telegram-каналі.

Відтак заступниця глави ОП розповіла, які заходи терміново готує влада.

"По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи", - розповіла вона.

Крім того, додала Верещук, Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров'я "терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК".

"Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон", - резюмувала вона.

Верещук, ВЛК
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