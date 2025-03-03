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18% українців мають негативну точку зору щодо Революції Гідності, - опитування

06.03.2025 / 17:27
Переважна більшість українців оцінює Революцію Гідності 2013-2014 років як позитивний чинник для розвитку країни.

Згідно з результатами соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4-9 лютого 2025 року, 62% респондентів вважають, що революція сприяла розвитку та покращенню ситуації в Україні.

Водночас 24% опитаних мають скоріше негативну оцінку, вважаючи, що Революція Гідності призвела до руйнувань і страждань, а розвиток країни був відкинутий назад.

У 2015 році, після подій Революції Гідності, 63% українців оцінювали ці події як народний протест за прозахідний розвиток країни, тоді як 20% вважали це боротьбою націоналістів за владу, підтриману західними спецслужбами. За десятиліття ситуація не зазнала суттєвих змін: в лютому 2025 року 67% респондентів вважають революцію народним протестом, тоді як 18% мають негативну точку зору.

Значним досягненням є зменшення регіональних відмінностей у сприйнятті цих подій. Якщо у 2015 році значна частина мешканців сходу України (32%) мала негативну оцінку Революції Гідності, то у 2025 році більшість у всіх регіонах - західному (69%), центральному (71%), південному (62%) та східному (55%) - вважають її народним протестом.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 1000 дорослих респондентів на випадковій вибірці мобільних номерів в усіх підконтрольних Україні регіонах. Статистична похибка не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%.

опитування, Революція Гідності
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