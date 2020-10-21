У Василькові «Слуга народу» матиме свого мера й першість у міськраді, - результати опитування

Як повідомляється на сайті організації, перемогу в місті здобуває партія «Слуга народу». Її кандидат також лідирує у перегонах за посаду міського голови.

Відповідно до даних опитування, за партію «Слуга Народу» збираються голосувати 18,2% виборців. Партія «Європейська Солідарність» набирає 12,1%, ще 10,3% мешканців ОТГ проголосують за партію «ПроПозиція», 7,9% - за партію «За майбутнє», 5,9% набирає партія «Батьківщина», 5,3% - Опозиційна платформа «За Життя», 5,2% - «Сила і честь», 4,8% - «Національний корпус», 4,5% - «Удар». Решта політсил не долають виборчий бар’єр.

Обираючи з кандидатів на посаду міського голови мешканці Василькова також віддають перевагу представнику «Слуги народу». За Андрія Шевченко готові голосувати 18,3% виборців. Його найближчого конкурента самовисуванку Наталію Баласинович підтримують 13,7% жителів. Інші кандидати мають підтримку менше 10% виборців й не можуть сподіватися на перемогу.

В дослідженні використовувався метод індивідуального формалізованого інтерв'ю (face to face) за місцем проживання респондентів. Середня тривалість інтерв'ю становила 10 хв.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та за дизайн-ефекту 1,2) не перевищує 1,9%.

Опитано 1224 респондентів віком від 18 років і старші, за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення Васильківської ОТГ в цілому, за такими ознаками як стать, вік та поділ на райони.