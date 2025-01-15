Верховний комісар ООН розповів, скільки українців планують повернутися з-за кордону додому

Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді на презентації планів ООН гуманітарних потреб і реагування на потреби біженців на 2025 рік.

"Наша ціль полягає не в тому, щоб ці люди були біженцями назавжди. Ми хочемо створити умови для цих людей, щоб вони повернулися до України. Це те, чого потребує Україна, і це те, чого ці люди бажають. Згідно з результатами опитування, 61% біженців - здається, що мало, але це не настільки мала цифра, - хочуть повернутися до України, як тільки безпека це дозволятиме", - зазначив він.

Верховний комісар ООН зауважив, що говорив про це з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем під час свого візиту до Києва. На переконання Верховного комісара ООН, міжнародній організації та державі потрібно буде вирішувати проблеми біженців, які повернуться, як-от їхнє проживання і працевлаштування.

ООН та партнери закликають виділити 3,32 мільярда доларів для підтримки 8,2 мільйона людей, які постраждали від війни в Україні та за її межами, в рамках планів гуманітарних потреб і реагування на потреби біженців на 2025 рік.