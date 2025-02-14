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Ван Ї: Китай підтримує всі зусилля з відновлення миру в Україні

16.02.2025 / 13:15
Глава МЗС Китаю заявив, що його країна підтримує всі зусилля з відновлення миру в Україні та сподівається на досягнення справедливої угоди для врегулювання «української кризи», як у КНР називають розв'язану росією війну.

Про це Ван Ї сказав на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«Китай підтримує всі зусилля з відновлення миру. Ми сподіваємося на досягнення справедливої та міцної мирної угоди, яка матиме обов’язкову силу і буде прийнятною для всіх сторін», - зазначив китайський міністр.

За його словами, Пекін завжди виступав за мирне врегулювання конфлікту на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету, дотримання Статуту ООН, використання мирних методів для вирішення розбіжностей та врахування законних безпекових занепокоєнь кожної зі сторін (останнє – наратив російської пропаганди про нібито загрози для рф з України, яким кремль виправдовує вторгнення – ред.)

«Китай продовжуватиме дотримуватися цих принципів та й надалі відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи» та встановленні миру», - запевнив Ван Ї.

Ван Ї, Сибіга
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