Ван Ї: Китай підтримує всі зусилля з відновлення миру в Україні

Про це Ван Ї сказав на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«Китай підтримує всі зусилля з відновлення миру. Ми сподіваємося на досягнення справедливої та міцної мирної угоди, яка матиме обов’язкову силу і буде прийнятною для всіх сторін», - зазначив китайський міністр.

За його словами, Пекін завжди виступав за мирне врегулювання конфлікту на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету, дотримання Статуту ООН, використання мирних методів для вирішення розбіжностей та врахування законних безпекових занепокоєнь кожної зі сторін (останнє – наратив російської пропаганди про нібито загрози для рф з України, яким кремль виправдовує вторгнення – ред.)

«Китай продовжуватиме дотримуватися цих принципів та й надалі відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи» та встановленні миру», - запевнив Ван Ї.